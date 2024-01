Comparte

Paula Pavic dio bastante que hablar, luego de que el pasado viernes fuera invitada al programa de CHV "Podemos Hablar", donde repasó una vez más el quiebre de su matrimonio con Marcelo Ríos.

Y estas declaraciones fueron tomadas en el programa "Sígueme" de TV+, el pasado martes, donde Kenita Larraín opinó de la situación.

Recordemos que la actual numeróloga es exesposa del exnúmero uno, por lo que tenía bastante que opinar.

Sin embargo, un acto inesperado, fue que Larraín le enviara un directo mensaje a Paula Pavic, en medio de la situación que enfrenta.

¿Qué dijo Kenita Larraín sobre Paula Pavic?

"Me pasan varias cosas. Primero, decirle que está preciosa, estupenda. Ojalá que descubra toda esa belleza que hay en su interior y, si pudiera decirle algo, sería que se empodere", inició comentando la mística.

Sus palabras no concluyeron allí: "Si por 16 años siguió al que era su marido, ojalá no lo cambie por otro hombre al que siga. Que se siga a sí misma. Hay que florecer en la parte interna. Que se dé cuenta de lo maravillosa que es como persona".

Y sus dichos fueron más allá, pues luego envió un singular mensaje, tras enterarse que Paula Pavic no estaba incluida como mamá en el arreglo de divorcio con el Chino: "Lo único que puedo decir de eso es de la que me salvé", expresó Larraín.

"Debe ser súper doloroso para ella como madre no estar incluida en el plan que se está planteando a futuro respecto a sus hijos. No me quiero poner ni un segundo en sus zapatos. Debe ser muy doloroso. Ella tiene herramientas para irse descubriendo, poder trabajar, sentirse importante e independiente. Lo otro fue una etapa. La idea es generar recursos para no depender de otra persona. Ese es el camino", manifestó Larraín.

Aquí puedes revisar el momento: