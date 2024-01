Comparte

DJ Méndez habló sobre su nueva vida junto a su pareja, Beatriz Fuentes. Además, el artista entregó su opinión sobre el presente de Chile y descartó volver a Suecia.

"Suecia es muy lindo, pero prefiero Chile para vivir porque me gusta más el movimiento y la bulla. Allá es todo muy ordenado", comentó Méndez en conversación con Kike Morandé.

Según indicó, sus hermanos continúan en Europa y no quieren retornar ya que se acostumbraron al sistema.

En medio de la entrevista, Kike señaló en relación a la seguridad a nivel nacional: "Yo recuerdo haber ido al estadio con mi papá. Hoy no podís".

Sobre lo anterior, Méndez expresó: "Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva".

Finalmente, Méndez habló sobre los planes a futuro que tiene con su novia, 16 años menor, y la posibilidad de tener un hijo. "No sé si traer a un niño o niña a este mundo por como está la cosa. Está violento", reconoció.

"A mí me gusta el sur de Chile, en una de esas nos cambiamos a vivir al sur. A una o dos horas de Santiago, toda esa zona me encanta, es súper rico y tranquilo", cerró el artista urbano.

Revisa el registro: