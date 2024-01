Comparte

Hace ya un tiempo Paula Pavic ha estado muy activa a través de las redes sociales y suele compartir bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que mediante una transmisión en vivo Pavic reveló lo que estaría haciendo para mantenerse económicamente tras el quiebre con Marcelo “Chino” Ríos.

“Hace cuatro años que estoy haciendo emprendimientos online. Y sí, tengo ingresos de esos emprendimientos”, comenzó diciendo.

“Me dicen ‘cómo puedes hablar de libertad financiera si no eres libre financieramente’. Tengo ingresos gracias a los negocios online que he venido haciendo”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que lo más difícil es el pago de las cuentas “si hubiese estado preparada para saber que me iba a tener que hacer cargo de todos los gastos, hubiese planificado de otra manera y, claramente, no tendría ningún problema económico en este momento, el tema es que me sacaron el piso de un momento a otro”.

Tras ello, se refirió a sus emprendimientos online “estoy tratando de manejar con lo que tengo en este momento en la situación actual. Lo estoy logrando, porque gracias a Dios no he tenido problemas en Estados Unidos con los créditos, porque he estado haciendo una bicicleta súper estratégica para mantenerme”.

“Lo que estoy ganando con mis negocios online, me está sirviendo para mantener esa bicicleta, pero no para pagar todas las cuentas respecto a los cinco niños, Marcelo, la casa y todas esas cosas”, aseguró.

Finalmente, expuso que cuando pueda mantener a sus hijos y lidiar con su estilo de vida podrá ser “independiente financieramente”.