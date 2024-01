Comparte

Sin duda Pamela Díaz se convirtió en una de las jugadoras más fuertes de Tierra Brava y durante el encierro tuvo varios conflictos.

A raíz de ello, algunos televidentes la tildaron de “matona” y aseguraban que la “fiera” estaría haciendo bullying en el encierro.

En ese sentido, en el programa Sin Editar, la youtuber estaba entrevistando a Cony Capelli, la ganadora de Gran Hermano, y le preguntó sobre su momento más difícil en la competencia y ella le dijo que cuando Papá Lulo la llamó “agresiva”.

Frente a ello, Pamela recordó que a ella la acusaron de hacer bullying “a todos les dio por decir que uno hace bullying, que es agresora, que es matona”.

Asimismo, agregó “que yo era la de ‘Vis a Vis’, ¿hue… qué les pasa? (...) Me decían la ‘Zulema’, me encantaría, me encantaría, sería feliz”.

Finalmente, aprovechó la instancia para dejar en claro que ella no habría agredido a nadie en la casona ubicada en Perú.

“Uno va a pasarlo bien, te graban todo el rato, y uno no va a estar explicándole a la gente cómo es mi forma de ser. Más encima todos me amaban ahí, que agradezcan que entrara a ese reality”, cerró Díaz.