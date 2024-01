Comparte

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a lograr acuerdos en el Congreso en el debate de la reforma de pensiones.

En ese sentido, el mandatario afirmó que desde el Ejecutivo están dispuestos a cambiar el proyecto y a ceder en ciertos aspectos en pos de lograr dichos acuerdos.

“Nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto, acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos”, señaló desde Peñalolén.

“Para llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder. Porque al final la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se puede tratar de 'si gana' el Gobierno, el oficialismo, o si gana la derecha, el centro o cualquier sector político. Tienen que ganar las chilenas y chilenos”, añadió.

En ese contexto, Boric remarcó que “desde el comienzo hemos dicho que estamos dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a modificarlo, a ceder para llegar a mejores acuerdos”.

“Nuestra propuesta original establecía que el 6% de aumento de la cotización con cargo al empleador fuera íntegramente a un fondo solidario. Nos dijeron que eso era imposible. Y dijimos, okay, cambiemos”, cerró.