Fran Maira es muy activa a través de las redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la modelo compartió una caja de preguntas para responder a las dudas de sus fanáticos.

En la instancia, un usuario le consultó sobre la posibilidad de que ingresara a Gran Hermano Argentina y ella respondió con toda sinceridad.

“Put… no, no he tenido el placer, pero si me llamaran demás que voy”, comenzó diciendo la influencer.

Tras ello, aseguró que le gustaría ser parte de un reality europeo “yo entraría a uno más europeo, un Gran Hermano España o VIP”.

Finalmente, aprovechó la instancia para comentar que tienen su contacto para que la contacten para diferentes trabajos en su Instagram.