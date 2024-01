Comparte

Fran Maira se refirió en duros términos sobre Sebastián Ramírez, su ex compañero de encierro en Gran Hermano. "Tiene casi 40 años y es un pobre hue… No tiene ni un brillo, no ha conseguido nada, no ha logrado nada en su vida", expresó la influencer.

Recordemos que dentro del reality, tras recibir el millonario premio de una actividad, Ramírez se comprometió a repartir la suma entre algunos de sus compañeros, entre ellos Fran.

Han pasado varios meses y la promesa aún no ha sido materializada. Ante la demora, Maira decidió expresar su descontento en redes sociales, lo cual fue respondido en las mismas plataformas por Sebastián, quien indicó en un video mostrando un palo de madera: "Fran, ¿Cómo estay? Disculpa, sé que estás en vacaciones, acá está el palo".

Ahora, en conversación con Fototech, la influencer no se guardó nada y se refirió al episodio. Además, habló en duros términos sobre Ramírez.

"Viniendo de él, nada me sorprende. La verdad me hubiera gustado una reacción más madura, por último si no quieres pagar, ponte los pantalones y di por qué, dando un punto de vista más maduro Tienes casi 40 años y respondes con un palo de broma, o sea, él no está dimensionando el daño que puede llegar a hacer", señaló.

"En mi caso, yo tenía presupuestado esa plata… ¿Y qué pasa con los otros cuatro participantes? A lo mejor ellos también la tenían contemplada, entonces al final más allá de la broma, esto pasa a llevar a todos de una manera súper penca. Quién sabe si alguien puede haber necesitado ese dinero, y él se lo toma como burla, es penca. En vez de responder de forma madura y que explique el por qué no va a pagar, que lo tome en forma de chiste y se pase a todos por el pic… lo encuentro súper penca", agregó.

La crítica de Fran no se quedó ahí, quien además señaló: "Tiene casi 40 años y es un pobre hue… No tiene ni un brillo, no ha conseguido nada, no ha logrado nada en su vida, qué vas a esperar de un tipo así que más encima, está funado por motivos que ya todos saben cuáles son. Además fue algo conversado, súper serio, habían cámaras y en él dio su palabra de que iba a entregar lo correspondiente a cada uno de nosotros, que era un millón por persona".

"Cuando yo salí del reality, le escribí en buena onda como ‘oye, cuando puedas transferir lo de Gran Hermano…’, pero él altiro se fue en una parada de ‘no les voy a pagar, porque todos ustedes valen pic… y nunca estuvieron conmigo’. Se fue en esa y especialmente conmigo, que en verdad fuimos cercanos, compartí más intimidad con él en el reality, pero acá fuera como si no nos conociéramos. Fue penca y demuestra que el hue… es un personaje falso", cerró Maira.