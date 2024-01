Comparte

Kel Calderón compartió su felicidad tras ser nominada a los premios People's Choice Award. La abogada entró en la categoría "Influencer latino del Año", tras conseguir más de 1,8 millones de seguidores en Instagram.

“Estoy mega feliz, emocionada, contenta, todo porque me acaban de nominar a los premios People's Choice Award. Esta nominación me sorprendió muchísimo, me siento honrada de que hayan pensado en mí”, señala Kel en el video promocional publicado por E! Now, cadena organizadora del certamen.

“No saben lo agradecida que estoy de que hayan puesto sus ojos en mí, aquí en Chile. Estar nominada significa el mundo para mí y mi equipo. Los amo”, escribió la hija de Raquel Argandoña el video.

El evento se desarrollará el próximo 18 de febrero en California, Estados Unidos y los premios se entregarán por votación del público.

Para votar por Kel Calderón a votepca.com, accediendo a la categoría Influenciador Latino del 2023. La abogada compite con otros influencers como Sujin Kim, Laura Sánchez o Dani Valle, entre otros.