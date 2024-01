Comparte

Sin duda uno de los perdedores de Gran Hermano ha sido Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado tras haber sido acusado de tocar a una de sus compañeras sin su consentimiento.

A raíz de ello, el exjugador no ha tenido la misma fama que sus excompañeros y ha lidiado con el odio y las amenazas en las redes sociales.

En ese sentido, el fin de semana el excarabinero alzó la voz y en una transmisión en vivo en su Instagram aseguró que esta situación también estaría afectando a su familia.

Asimismo, expuso que supuestamente desde la producción no le dieron la oportunidad de dar su versión sobre lo ocurrido, ni defenderse.

“He ido a psicólogos, psiquiatras. Todo empezó el día que me sacaron, fui suspendido. A los cuatro días -estaba empastillado, muy mal-, querían que yo fuera al panel, donde yo miraba a alguien y me ponía a llorar”, comenzó diciendo.

“Me dijeron que no porque estaba terminando el reality. Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado, yo no puedo hablar, me quitaron un derecho como persona”, agregó.

En la misma línea, se refirió a las amenazas que han recibido sus hermanas “mi familia sufrió mucho, ha sido una pena horrible. Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas. Siempre fui caballero. Tengo contrato hasta el 3 de mayo de 2024. Sufrí de discriminación, fueron muy cruel conmigo”.

“No puedo hablar mucho porque todavía estoy amarrado. Ellos no tomaron la decisión, no estoy en ningún proceso judicial de parte de ellos. Pueden revisar mis antecedentes, no tengo nada, en comparación con otros participantes”, explicó.

Finalmente, recalcó que está disponible para hablar sobre su acusación, ya que quiere que toda esta etapa llegue a su fin.

“Este proceso es muy complejo. Quiero cerrar este capítulo este mes, destruyeron mi familia. Mi hermano chico tuvo que dejar de estudiar por amenazas”, cerró Rubén.