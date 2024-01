Comparte

Durante la mañana de hoy, Cathy Barriga llegó al Centro de Justicia, para su audiencia de formalización de cargos por la denuncia presentada en su contra por fraude al fisco y falsificación de documento público.

Recordemos que la exjefa comunal de Maipú sería acusada de una defraudación de más de 31 mil millones de pesos del municipio, durante su gestión alcaldicia.

Como era de esperar, Barriga fue recibida por una decena de periodistas, lo cual molestó a la panelista del programa 'Sígueme'.

"Quiero mandar un abrazo enorme a todas aquellas personas que me han escrito por redes sociales (...) bueno, yo les quiero responder (...)", inició.

Luego continuó: "Mandar un afectuoso saludo a todos y todas las vecinas de Maipú, que vieron el trabajo que se realizó y a toda la gente que me ha enviado su apoyo en toda mi vida y en esto", fue parte de lo que expresó, agradeciendo el apoyo que ha recibido.

Las palabras de Cathy Barriga

Segundos después de sus palabras, sin intención, recibió un golpe en su cabeza con un micrófono, a lo cual se refirió.

"Esto es parte del show, así como ustedes (los periodistas) (...) Me están pegando con un micrófono en la cabeza", reclamó.

Luego criticó la gran presencia de periodistas, que no le permitían un fácil ingreso: "Bueno, ustedes no me quieren ver ingresar (al Centro de Justicia), no quieren ingresar tranquilamente (...)".

"Para terminar, me habría encantado haber tenido esta cobertura de prensa para todas las obras que se hicieron en Maipú", finalizó.

Aquí puedes revisar parte del momento: