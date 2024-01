Comparte

En un nuevo capítulo de 'Tierra Brava' se vivieron múltiples momentos de tensión y conflictos, dejando a una concursante como nominada.

Luego de una fiesta, Daniela Aránguiz y Luis descansaban en la cama cuando Fran se les acercó para desmaquillarse. Un simple comentario de Fran a Luis provocó los celos de Daniela, generando una discusión en la que Botota también se involucró.

Posteriormente, la casa se llenó de humo debido a un conflicto en la cocina entre Dani Castro y sus amigos, lo que desencadenó una fuerte discusión entre Botota y Dani. Las acusaciones y reproches se multiplicaron, afectando el ambiente en la casa.

El chiringuito, conocido como el "motel del reality", se convirtió en escenario de confrontaciones, especialmente entre Angélica y Fabio. La disputa por el espacio y el comportamiento de los participantes generaron tensiones que se prolongaron hasta la mañana siguiente.

Más conflictos y nominación en 'Tierra Brava'

En otra conversación, Botota expresó su deseo de ver a Nico emparejado con Chama, y planea estrategias para influir en las nominaciones.

En el ámbito deportivo, Daniela reveló algunas tácticas disciplinarias que aplicaba con Jorge Valdivia durante su tiempo en el Palmeiras.

En medio de chismes y conflictos, Shirley Arica se convierte en la segunda nominada de la semana después de una competencia en la que Luis lideró al equipo verde.

A pesar de la dificultad, Shirley se muestra optimista y lista para enfrentar la nueva nominación junto a Fran Undurraga.

En la competencia, que incluyó un segmento al estilo de la “pesca milagrosa” de los juegos de feria, el primero en terminarla fue Luis, quien con eso ganó el derecho de dormir en la habitación VIP. En tanto, la más lenta fue Shirley, quien con eso quedó nominada.

“Pensé que iba a ser muchísimo más fácil, pero me costó mucho. Ahora voy a una nueva nominación y vamos con todo. Me estimula estar aquí, es como una inyección de vitaminas. Ahora me toca con la Fran, voy a darlo todo”, dijo la peruana sobre esta nueva nominación.