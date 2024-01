Comparte

La jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo de 'Top Chef Vip', donde la concursante Trinidad Cerda protagonizó un emotivo momento, tras romper en llanto.

Esto, luego de que su plato, que llamó "fetuccini con salmón", no convenciera al jurado del programa, y tampoco a ella misma. "No quedé conforme", expresó siendo autocrítica.

De acuerdo a su propia opinión, el plato no alcanzó el nivel deseado luego de que, en un inicio, intentara preparar un ramen, pero luego cambió de opción.

"Yo creo que fue parte de una locura que me pasó por un momento", afirmó en el programa.

Momentos más tarde, los chefs del programa probaron la preparación de la ex Gran Hermano, llegando a la misma conclusión.

"Sobre el salmón te puedo decir que está pasado", expresó de inicio el juez Benjamín Nast.

Por otro lado, Fernanda Fuentes le sugirió: "Tenías otra masa que podías haberla mejorado, podrías, por lo menos, haberla estirado un poco más y camuflar tu error de algún modo".

El lamento de Trinidad Cerda

Bajo este sentido, la concursante lanzó una dura autocrítica: "No fue un plato decente, una vez más".

"La cocción del salmón no estaba bien, el fetuccini tampoco quedó bien y no usé mucho los recursos que me dieron, así que tienen razón", expresó en el programa de CHV.

Finalmente, Cerda reveló que está enfrentando un complejo momento: "Tengo una pena muy grande en mi corazón respecto a mi familia y no la he podido sacar, no he podido hablarlo", relató.

"He estado súper enfocada en estudiar, en cocinar en mi casa, en cocinar acá, y quizás llegué a un límite", afirmó.

Por último, entre lágrimas, manifestó: "Ya no lo podía contener más y tengo mi cabeza todo el tiempo en esto (…) quisiera poder soltar todo y concentrarme, pero ha sido súper difícil, este tiempo, sobre todo".