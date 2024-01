Comparte

A pesar de que Gran Hermano ya terminó hace un par de meses, sus exjugadores siguen dando de qué hablar.

Esta vez fue Mónica Ramos quien revivió su paso por “la casa más famosa del mundo” en el programa “Hey Social!” de Matías Sánchez.

En la instancia, la exparticipante reveló el motivo por el que decidió abandonar la competencia y seguir con su vida de feriante.

“Lamentablemente Pincoyita, debo decir que tus porotos...se me quebró un implante que tenía. Por eso me tuve que retirar del reality. Todos me han criticado, pero no saben lo que me pasó”, comenzó diciendo.

Tras ello, explicó que los porotos son su plato de comida favorita, pero la oriunda de Chiloé no los hizo bien, lo que le provocó una lesión en sus dientes, ya que estaban muy duros.

A raíz de ello, la exjugadora más longeva se vió en la obligación de dar un paso al costado y dejar el encierro.