El pasado fin de semana los exparticipantes de Gran Hermano, Trinidad Cerda y Hans Valdés, alertaron en las redes de un delicado estado de salud que sufriría Mónica Ramos.

En específico, los exjugadores realizaron una publicación en las redes, donde anhelaron una pronta mejora.

"¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!", señaló Trinidad en la ocasión.

Ahora, quien aclaró la situación fue la propia Mónica Ramos, quien fue contactada con el portal TiempoX.

La aclaración de Mónica Ramos

"Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado", aclaró.

Tras esto, la exconcursante relató que sus problemas de salud se deben a los bruscos cambios de temperatura.

"El tiempo ha cambiado muy bruscamente. Nosotros llegamos a la feria como 6:45 O 7:00, y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso", añadió.

Por último, expresó: "He estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido que yo no quería contestar el teléfono, no tenía ganas de contestarle a mis amistades, aunque sea en el WhatsApp porque me daba al tiro con la tos".