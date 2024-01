Comparte

Helhue Sukni es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la abogada aprovechó su espacio en Instagram para aclarar unos rumores creados por sus propios colegas.

“Toda esta mierda de basura de gente que está acá, que son abogados y parece que tienen hambre los culi… (...) Todos estos infelices, en los miserables nueve días que estuve fuera de mi Chile dijeron que yo tenía cáncer”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “acá anda un rumor entre toda la gente, se me han ido clientes que han atrapado estos infelices, se fueron a meter a la cárcel y dicen que la tía Helhue tiene cáncer. Aunque ustedes no lo crean, lo encuentro tan bajo, denigrante y a su vez, lo encuentro triste”.

Finalmente, recalcó que no corresponde jugar con un algo tan delicado como lo es el cáncer “es un tema terrible. Es un tema triste para la gente que efectivamente tiene cáncer, no pa’ una que está sanita, gracias a Dios, pero me da rabia que haya gente tan baja, de tan poca calidad humana que pa’ ganar plata”.

“Ni Dios lo quiera algún día tengo esa huea”, cerró la abogada.

