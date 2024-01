Comparte

“Actriz, comedianta y locutora”, así se define Monse Jerez en sus redes sociales, quien será la encargada de hacer reír al Patagual esta jornada.

Luego de la presentación de Denise Rosenthal, vendrá el turno del humor en el Festival del Huaso del Olmué y como es de esperarse, es el momento en que el certamen tiene más rating. Hoy, será Monse la que hará reír a los televidentes.

La humorista ya tiene experiencia con las cámaras, ya que en el 2020 participó como invitada en “Sigamos de largo” de Canal 13 e hizo un show de stand- up enfocado en la belleza de las mujeres latinas y jugó con las complejidades de ello.

Asimismo, la comediante se desempeña como colaboradora de contenidos y asesora creativa en la misma señal televisiva.

En cuanto a su presentación en la quinta región, Monse en una conversación con Página 7 aseguró que le abrirá su corazón al público y espera hacer reír a los asistentes.

“Estoy contenta y expectante (…) ya quiero que pase, quiero subirme al escenario”, comenzó diciendo.

Tras ello, se refirió al contenido de su rutina “me van a conocer, porque yo creo que hay mucha gente que no me conoce, así que voy a contarles de mi vida. Finalmente, el stand-up comedy es como comedia de autor”.

“En el fondo, abres tu corazón y le cuentas a la gente toda tu miseria, las cosas buenas y malas, y cómo las resuelves, así que eso es lo que van a ver en el escenario: voy a abrir mi corazón para ustedes”, cerró Jerez.