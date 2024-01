Comparte

Cathy Barriga continúa generando controversia, luego de que en Instagram compartiera fotos de cómo es su vida actual, tras encontrarse en bajo arresto domiciliario y arraigo nacional, en medio de una investigación por fraude al Fisco.

La exalcaldesa de Maipú ha publicado registros de sus actividades en su nueva residencia en Peñaflor, generando múltiples críticas, entre las cuales se encuentra la del periodista José Antonio Neme.

La postal que explotó en las redes sociales es aquella donde la exjefa comunal aparece realizando ejercicio, la cual acompañó de un positivo mensaje.

"La fuerza está en ti! Gracias por su energía!", escribió junto a la imagen, que además fue acompañada de la canción 'Mejor que ayer' de Diego Torres.

La dura crítica de José Antonio Neme a Cathy Barriga

El conductor de 'Mucho Gusto', José Antonio Neme, no dejó pasar la situación, y expresó duras palabras en contras de la exalcaldesa.

"Si yo fuese pariente de ella le diría ‘baje el teléfono, deje de publicar cosas’, porque si estamos en días en que la Corte de Apelaciones tiene que resolver la mantención o la suspensión de una cautelar, donde evidentemente es mucho mejor que estar presa, creo que ella debería ser prudente por su propio bien", inició comentando el animador.

Luego, en la misma línea, sumó: "¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ella puede hacer lo que quiera en su casa, no tiene por qué publicarlo. Hay varios factores que hacen que este caso sea más mediático que otros casos, y si se está resolviendo mantener o no la medida cautelar, creo que no le hace bien a ella esto. Ya se estaba cuestionando al juez, entonces alimenta un discurso público que habla de ‘dos justicias’. No es bueno para ella".