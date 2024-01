Comparte

La diputada Karen Medina, se reunió con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, en las oficinas del Ministerio de Transportes ante la nula conectividad en redes en los sectores rurales del sur de Chile.

En contexto, en Chile, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, solo el 4% de los hogares rurales cuenta con alguna oferta de servicio de banda ancha fija, contra el 54% de los hogares urbanos.

Asimismo, estadísticas como esta señalan la enorme brecha de acceso a internet y tecnologías de información entre el campo y las ciudades, y son base para evaluar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto 5G en la región del Biobío.

El objetivo del encuentro era realizar seguimiento de los oficios levantados por la diputada en función de las comunas del distrito 21.

Durante la reunión, la parlamentaria expresó su profunda preocupación por la falta de señal telefónica en las comunas que representa, especialmente en zonas rurales, donde la conectividad es esencial para enfrentar situaciones críticas como incendios.

“Una preocupación que nos ha traído estos dos años, generando oficio y generando reuniones constantes con los vecinos de nuestro distrito, sobre todo del sector rural, es el problema de la señal telefónica”.

“Sobre todo en estos tiempos donde estamos propensos a incendios y sabemos que necesitamos contar con conectividad para solicitar ayuda, para comunicarnos, y para poder enfrentar situaciones de emergencia”, afirmó la legisladora.

Una red de comunicación para los sectores rurales: La solicitud de la diputada Medina

Medina destacó la importancia de contar con una red de telecomunicaciones robusta y confiable en tiempos de emergencia, subrayando la necesidad de mejorar la conectividad para garantizar la pronta asistencia y comunicación en situaciones de riesgo.

Además, se solicitó a las autoridades competentes los antecedentes necesarios para avanzar en el proyecto “la última milla”, que se espera contribuya significativamente a solucionar los problemas de conectividad en la región.

“Hoy mantuvimos una reunión con el Subsecretario de Telecomunicaciones para manifestar y hacer seguimiento a todos los oficios levantados en función de muchas comunas del distrito 21 de la región de Biobío”.

“Y pedimos antecedentes para poder avanzar con el proyecto que está pendiente que es 'la última milla', que es algo que debiera venir a solucionar gran parte de estos problemas, así que vamos con más antecedentes para seguir buscando soluciones para nuestros vecinos de la región de Biobío,” afirmó la diputada del PDG.

En la misma línea se expresó el senador Gastón Saavedra, quien afirmó que las necesidades de los habitantes de la región son cada vez más plausibles.

“La queja permanente de los habitantes, de los escolares, es que en el tiempo que tienen que hacer uso del internet, no pueden para hacer sus tareas, porque no están instaladas las antenas de transmisión, no hay antenas repetidoras, por tanto, no hay un desarrollo como corresponde”.

La evaluación del proyecto 5G y la búsqueda de soluciones para mejorar la conectividad en la región del Biobío se mantienen como prioridades para la parlamentaria, quien continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para asegurar que la brecha digital disminuya considerablemente.