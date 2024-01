Comparte

Esta mañana Yamila Reyna se robó gran parte del protagonismo en el Buenos días a todos y se convirtió en un foco de burlas.

Todo esto, porque la argentina con Kevin Felgueras estuvieron a cargo de la conducción del matinal y repasaron lo que fue el Festival del Huaso del Olmué, donde Eduardo Fuentes fue animador y María Luisa Godoy jurado.

En ese sentido, Yamila comenzó comentando la participación de los comediantes, es decir, Monse Jerez, Vicho Viciani y Coronel Valverde, quienes estaban presentes.

“Los tres tocaron el mismo tema de la diferencia de años. Qué lindo y qué inteligente que hayan tocado distintos puntos…”, sostuvo la comunicadora.

Tras ello, se pudo escuchar que en el estudio se estaban riendo de ella, pero no de lo que estaba hablando.

“Es que se burlan…”, aseguró la argentina.

Frente a ello, el periodista no se aguantó y expuso a su compañera “solamente quiero marcar ese punto. Yamila se puso los zapatos de otra persona”.

Luego, los camarógrafos enfocaron sus pies y se pudo ver que efectivamente los zapatos le quedaban grandes.

“Son de la María Elena Dressel, que los dejó acá y me sobran… pero cuando estoy sentada, no se me salen”, explicó Yamila.

Finalmente, Monse Jerez, quien estaba presente apoyó a la actriz “si tú no me dices nada, no me doy cuenta”.