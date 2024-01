Comparte

En una nueva edición del programa “Decálogo Del Éxito” de Don Francisco se refirió a su relación con el dinero y el éxito económico.

“Estoy convencido de que, para tener éxito en cualquier actividad, emprendimiento, o incluso en la vida familiar, hay que aprender a manejar las finanzas de acuerdo con la realidad y posibilidades de cada uno. No dejarse llevar por la ostentación, el materialismo o el consumismo, y fijarse sus propios límites”, comenzó diciendo.

“Esto aparte de dar mayor tranquilidad para concentrarnos en la creatividad y los objetivos, nos permite el equilibrio en los vaivenes propios de la vida”, agregó.

Tras ello, recordó una anécdota de cuando era pequeño “yo tuve un encuentro muy equivocado con el dinero. Nosotros vivíamos en un barrio muy popular y en la esquina había un almacén donde mi mamá compraba los insumos. A un niño de 3 o 4 años (como él) los dejaban pasar por todos lados, entonces yo vi las moneda en un cajón y saqué como seis y me las guardé en el bolsillo”.

Asimismo, añadió “la dueña del negocio se dio cuenta, se lo dijo a mi mamá y mi mamá se enojó muchísimo. Recibí mi primer castigo con una correa en el traste. nunca me olvidé, y creo que ese castigo me enseñó a entender que el dinero no se saca de un cajón, se consigue con trabajo, sacrificio y honradamente”.

“Muchas veces me preguntan cuál fue mi mayor éxito económico: creo que fue una mezcla artístico-comercial. Porque la comercialización de Sábado gigante, que permitía con el mismo contenido hacer programa para cuatro lugares diferentes e hizo que se ganara mucho dinero en el programa, y ese es el mayor éxito económico que yo puedo exhibir durante mis casi 60 años como comunicador”, cerró el animador.