Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera mantener el arresto domiciliario total a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga; las redes se llenaron de críticas contra la ex jefa comunal. Ante la lluvia de comentarios, Rodrigo Sepúlveda salió al paso pidiendo que "no la castiguen tan duro".

Tras confirmarse la cautelar contra la ex Mekano, el conductor de Alerta Meganoticias defendió el debido proceso judicial.

"Hay mucha gente escribiéndome acá que Cathy Barriga es que aquí o acá... Acá no hay una sentencia todavía, hay una investigación. Entonces, no la castiguen tan duro pegándole, diciéndole que es una delincuente... porque no hay una resolución todavía", señaló 'Sepu'.

Y agregó que "tampoco digan que está libre de polvo y paja, porque hay una investigación que puede durar 120 días hasta seis meses".

"Lo que pasó hoy día es que ella va a seguir en su casa en arresto domiciliario -que eso lo podemos cuestionar- mientras dure la investigación. En vez de estar en la cárcel en prisión preventiva, va a estar en su casa, esperando el periodo de investigación. Eso es lo que pasa", destacó respecto a la duración de la investigación.

Durante la jornada de ayer viernes, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para cambiar la medida cautelar de la ex alcaldesa de arresto domiciliario total a prisión preventiva.

La ex jefa comunal de Maipú está siendo investigada en calidad de imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por un monto que supera los $31 mil millones de pesos.

Producto de aquello, el pasado 18 de enero el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó un periodo de investigación de 120 días, además de las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos o coimputados