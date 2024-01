Comparte

Sin duda los exparticipantes de Gran Hermano han dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Y esta vez no fue la excepción, puesto que Viviana Acevedo en una conversación “EnAprietos” con el periodista Max Araya lanzó unas polémicas declaraciones.

Todo esto, cuando a la exjugadora de “la casa más famosa del mundo” le preguntaron sobre la relación entre Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, y Cony Capelli.

En primera instancia, sostuvo que ese vínculo habría sido por “interés” de parte de la chilota.

“Al principio pensaba que no, pero después me di cuenta que no entró Jennifer, entró Pincoya y entró a jugar”, explicó Acevedo.

Asimismo, agregó “aquí afuera igual se ha notado que ella es un personaje, cosa que está bien. Ella está haciendo un personaje para las redes sociales y la televisión”.

“Fue fome darse cuenta que no era nada real, o tal vez era real hasta algún punto y después no lo fue más”, complementó Vivi.

Finalmente, comentó que desde su perspectiva cree que las excompetidoras no volverán a tener la misma relación que tenían en el encierro, ya que están en caminos muy diferentes.

“No es que ambas se nieguen. No se va a dar nomás. Pasaron tantas cosas y cada una está en un rumbo muy distinto”, cerró Vivi.