Luego de abandonar Gran Hermano, Cony Capelli ha dedicado su tiempo libre para realizar eventos y estar activa en sus redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, ya que la bailarina con el fin de hablar con sus seguidores realizó una transmisión en vivo.

En la instancia, la ganadora de “la casa más famosa del mundo” aprovechó de pedirle a sus seguidores que no le mandaran mensajes de odio a Viviana Acevedo, quien es una de sus amigas más cercanas del encierro.

“Aprovechando a la Vivi que me está comentando, no le tiren hate , porque ella es intocable para mí. Si usted es ‘conista’, usted debería querer a la Vivi, porque yo la quiero, la adoro”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “por favor, no con eso, porque para mí mis amigos son mi familia y son intocables”.

Asimismo, recalcó que entre los exparticipantes se quieren mucho y que nadie quiere colgarse de la fama del otro.

“No le tiren hate, porque eso de colgarse, eso de colgado, no existe, chicos. Solo existe en la cabeza de ustedes. Aquí nadie se cuelga de nadie, hay puro amor y cariño entre nosotros. Nos apoyamos, lloramos juntos, nos reímos juntos. Entonces no metan cosas que nada que ver, porque eso no existe”, cerró Capelli.