En medio de la polémica que ha generado la participación del mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, María Becerra, cantante que también dirá presente en la instancia, se refirió al tema y aseguró que "no podemos estar censurándolo".

En conversación con Culto de La Tercera, la reconocida "Nena de Argentina", dijo que "los artistas somos contadores de historias. Me inspiro para hacer mi música en las historias de otras personas, algunas mías y otras que veo en la calle o que me cuentan. Tengo una canción incluso sobre lo que es ser madre soltera, cosa que no me ha pasado".

"Creo que los artistas tienen un poco ese rol de contar historias, y eso es lo que siento que hace él. Me parece que ante todo existe una libertad de expresión, y no podemos estar censurando a los artistas, no podemos estar callándolos cuando están contando historias, lo que no deja de ser arte”, añadió.

Por ello, la joven reflexionó: "Si la gente elige escuchar su música, no podemos estar censurándolo. Hay gente que está preocupada por lo que puedan absorber sus hijos escuchando la música, y la verdad yo creo que la educación, el respeto, los buenos valores empiezan por la casa, creo que si educas bien a tu hijo, no va a crecer pensando que algo que está mal, está bien”, concluye.