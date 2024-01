Comparte

Myriam Hernández se encontrará en marzo con su público de Estados Unidos con el ‘World Tour Invencible’.

En su espectáculo en vivo, la artista chilena incluye sus clásicos en la música latina como ‘Un hombre secreto’, ‘Herida’, ‘El Hombre que yo amo’, ‘Se me fue’, ‘Mio’ y ‘Te pareces tanto a él’, junto a su extenso listado de éxitos y las canciones destacadas de su anterior trabajo ‘Sinergia’ (2022).

Tras ‘Sinergia’ (2022) y los dos volúmenes del disco especial ‘Nuestra Navidad’ (2022 y 2023) la cantante grabó su nuevo álbum ‘Tauro’.

“La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo”, dice Myriam Hernández sobre su nuevo lanzamiento

Este incluye otros seis temas inéditos: ‘Como el aire’, ‘Empatados’, ‘Me acostumbré a dormir sin ti’, ‘Pa ti pa mi’, ‘Maldita nostalgia’ y ‘Tú’.

Regreso en Viña del Mar

Desde el principio de su carrera, que Viña ha sido una ciudad importante en la historia de la cantante; fue Reina, Jurado Internacional, artista de éxito en sus presentaciones y animadora de su famoso certamen en la Quinta Vergara durante cinco años.

Un año después vuelve con dos conciertos el próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero en el Teatro Municipal, remodelado e inaugurado recientemente.

Finalmente, las entradas están disponibles a través de sistema PuntoTicket.