Carl Weathers, conocido por su papel de Apollo Creed, muere a los 76 años

El actor estadounidense Carl Weathers murió a los 76 años de edad, según informó su familia en un comunicado emitido a varios medios estadounidenses.

“Estamos tristes de anunciar su fallecimiento. Murió feliz mientras dormía el pasado jueves, 1 de febrero. Carl era un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. En sus contribuciones al cine, a la televisión, a las artes, dejó una marcada imborrable y es reconocido en todo el mundo”, ha señalado la familia en el escrito publicado por Hollywood en la red social X.

El actor saltó a la fama por su interpretación en las cuatro películas de Rocky en el papel de Apollo Creed junto a Sylvester Stallone. Asimismo, fue protagonista en películas como ‘Predator’ y tuvo su papel en la serie de televisión del universo Star Wars, ‘The Mandalorian’.

Entre otros proyectos, Weathers también puso voz a uno de los animados de ‘Toy Story’.

Además, era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos, ya que antes de su paso por la gran pantalla debutó como deportista profesional jugando en los Oakland Raiders y un equipo de la Canadian Football League.

Agencia Uno – Europa Press.

