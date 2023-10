Comparte

Una lamentable pérdida afecta al mundo del cine, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de un destacado actor de la saga de Rocky, Burt Young.

El intérprete le dio vida a Paulie, amigo y cuñado de Sylvester Stallone en la serie de películas de Rocky.

Anne Morea Steingieser, hija de Burt Young, confirmó el fallecimiento de su padre al New York Times el pasado 18 de octubre, quien murió a sus 83 años.

Cabe destacar que el actor también participó en otras producciones, como «Once Upon Time in America», «The Sopranos» y otras obras, pero es principalmente recordado por su papel en la saga de Rocky.

El actor Sylvester Stallone le dedicó algunas palabras a través de Instagram, en donde publicó una fotografía junto a quien fue su colega.

«Fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho«, fue parte de lo que redactó junto a la imagen.

