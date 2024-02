Comparte

La influencer Naya Fácil, desde el día 1, levantó una campaña de ayuda para los damnificados por los incendios forestales en la región de Valparaíso.

Hasta el momento la joven, junto a sus seguidores llamados ‘facilines‘, han logrado reunir nada más que 29 millones de pesos, llenando un camión con enseres y alimentos.

Sin embargo, en medio de esta gran ayuda, también ha habido ‘haters’ contra la creadora de contenido, levantando un rumor.

“Compra con factura y hace donación. Rebaja impuesto con la $ de la gente“, afirmó un cibernauta, lo cual no fue dejado pasar por la rubia.

La réplica de Naya Fácil

En un registro que compartió en sus redes, la joven aludió a este rumor, aclarando toda la situación.

“No debería desgastarme en esto, pero igual quiero aclararlo“, inició comentando en el registro, destacando la especulación que se viralizó.

Luego prosiguió: “La cuenta a la que depositan es a la de Nayadeth Neculhueque (su nombre de nacimiento). Necesito que ustedes sepan que a las personas naturales no les devuelven nada, no les rebajan impuestos y todo lo que les he mostrado son boletas, no he pedido facturas“.

En la misma línea, compartió un pantallazo de los datos en donde le pueden depositar, demostrando que es una cuenta personal en Tenpo, la cual puede adquirir cualquier persona.

“Ni siquiera se me pasó por la mente rebajar impuestos, hueón. No puedo mezclar eso con mi plata personal”, añadió.

“Quiero aclararlo por si hay alguien que no entiende del tema para que no crean este tipo de comentario. Ni siquiera se me pasó por la mente rebajar impuestos y cuando leí este comentario dije ‘weo… qué onda la gente de mier… que cree que yo estoy haciendo esto con una busca de algo’”, sumó

Finalmente expresó: “Yo solo estaba comiéndome un pan acá en mi casa el día sábado en la mañana y sentí que esa we… no podía pasar. Ni siquiera se me pasó por la mente que la donación la hicieran a Naya Fácil SpA la empresa para rebajar impuesto“.