El pasado lunes la animadora Raquel Argandoña regresó a la TV, luego de que fuera internada de urgencia, tras sufrir una obstrucción intestinal severa.

Fue así como la conductora de ‘Tal Cual’, retornó a su puesto, y repasó la situación que vivió en medio de sus vacaciones en Cancún, México.

En primer lugar, realizó un mea culpa señalando que sus malestares iniciaron en la madrugada, tras comer diversos platos. Entre estos, nachos con queso caliente, pollo con papas fritas y completo.

Fue a las 4 de la madrugada que, debido al intenso dolor, fue con su asistente a una clínica privada, donde le dijeron que tenía que quedarse internada.

En este sentido, Argandoña preguntó por el costo de la operación, donde le detallaron que costaba 90 mil dólares, algo así como $85 millones.

El retorno de Raquel Argandoña a Santiago

“Me dijeron ‘estas clínicas particulares se mantienen con los seguros de los extranjeros’. Yo lloraba, lo único que quería (era irme). Ahí le avisaron a mi hermana y ella me compra un pasaje en business“, repasó.

En la misma línea, detalló: “El problema es que en la clínica no me daban el pase para irme ¿Cómo me iba a operar si quizás el seguro no me iba a cubrir los 90 mil dólares? No. Firmé mi alta bajo mi responsabilidad, convencí al doctor que me pusiera morfina“.

Luego señaló que logró subir al avión y actuó como si nada pasara. “Cuando despegamos, me tomé dos Ravotril… y llegué justo“.

Finalmente, logró arribar a Santiago, internándose en una clínica, donde permaneció nueve días en la UCI.

“Esta recuperación me ha costado más que la primera“, cerró la comunicadora.

