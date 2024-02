Comparte

Como era de esperarse, en la mañana todos los matinales abordaron la muerte del expresidente Sebastián Piñera y en el Buenos Días a Todos mandaron al periodista Simón Oliveros a la casa del exmandatario.

En medio de un despacho, Oliveros contó una llamativa anécdota que recordaba con Piñera.

En primera instancia, mostró la corbata que estaba utilizando y luego expuso que quien se la había regalado era nada menos que Piñera.

“Cobra relevancia a razón de los acontecimientos. Quería mostrárselas a todo nuestro público, porque estamos en la despedida de un presidente de la República, un jefe de Estado que fue elegido democráticamente en dos ocasiones, y se despide de esta forma en su residencia”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “él ocupaba mucho una frase cuando estaba en confianza, que era: ‘Mira compadre’. Ahí te empezaba explicar, porque para los periodistas era muy fácil trabajar con él. Era de esos presidentes que no eran tan herméticos”.

“Me quedo con este recuerdo, que fue a raíz de algo muy circunstancial, me dijo que no le parecía bonita mi corbata y que me regalaba la suya. Me dice: ‘Oiga, esa corbata es muy fea. Le doy la mía’”, relató.

Finalmente, expuso que al final del despacho en vivo el empresario quería recuperar su corbata, sin embargo, no lo pudo hacer.

“Acá viene lo chistoso, lo que nadie sabe. Se apaga la cámara, y le dice a Carla Munizaga, su histórica jefa de prensa: ‘Carla, mi corbata’. Ella le responde que lo siente, que me la dio en vivo, y que no pueden echar pie atrás. ‘Es mi favorita’, me dijo, pero bueno, ahora está en estas manos y con un valor histórico que vamos a preservar”, cerró Oliveros.