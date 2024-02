Comparte

El periodista Simón Oliveros se encuentra en terreno, cubriendo la catástrofe que se vive en la región de Valparaíso, debido a los incendios forestales.

En medio de su trabajo, el comunicador de TVN tuvo un inesperado reencuentro con Marcela, una de las damnificadas de la tragedia, con quien mantenía un especial vínculo.

“Dame un segundo. Lo que pasa es que llegó una persona que conozco y está muy afectada“, inició comentando en medio del despacho.

El reencuentro de Simón Oliveros

Luego entregó detalles: “Ella me crió, no quiero mostrar su cara, trabajó en mi casa muchos años. Ella me malcriaba, hizo que me pusiera obeso, porque me hacía papas fritas por las tardes”.

“Ella vive en El Olivar y lo perdió todo. Habíamos hablado por redes sociales, pero no nos habíamos visto”, añadió luego.

Por último, precisó que la mujer “trabajó en mi casa desde que yo estaba en quinto básico hasta que me puse a trabajar, toda una vida“.

La seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso informó los sectores donde se aplicará la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) este martes 6 de febrero a los damnificados por en el marco del mega incendio que golpeó a la zona.

Esta encuesta ya se está aplicando en las comunas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso, la cual se realiza de forma presencial por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y municipales, quienes estarán correctamente indentificados.

Si la persona o familia damnificada no se encuentra en el lugar debido a que tuvo que desplazarse a otro sitio, puede acudir al municipio para solicitar la aplicación de la ficha.