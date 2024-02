Comparte

Ayer se dio a conocer que el chico reality Sebastián Ramírez fue detenido tras supuestamente agredir a su actual pareja luego de una celebración de cumpleaños.

Sin duda su acción generó varias reacciones y una de ellas fue la de Viviana Acevedo, su excompañera de Gran Hermano.

Cabe mencionar que, los exintegrantes protagonizaron varias discusiones al interior del encierro.

“Estoy a full ayudando a Viña pero… ¿Por qué están tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto”, aseguró la futbolista en sus redes sociales.

Tras ello, le envió fuerzas a la mujer agredida y comentó que la violencia por parte del chico reality siempre estuvo presente.

“Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió y nunca desistió, ¡sépanlo!. Necesitaba decirlo, sorry not sorry”, cerró la influencer.