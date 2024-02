Comparte

A raíz de los incendios en la región de Valparaíso se ha puesto en duda la realización del Festival de Viña, puesto que hay miles de familias afectadas.

A raíz de ello, Paty Maldonado en una conversación con el programa “Zona de estrellas” dio su opinión al respecto.

En primera instancia, dejó en claro que su postura es negativa, ya que no cree que lo correcto sea seguir con el certamen internacional si es que hay muchas personas damnificadas y desaparecidos.

“Por razones de humanidad, y por todo lo ocurrido, porque esta ha sido una de las tragedias más grandes, junto con el terremoto del 2010, que sacaba las cuentas hoy día. Además, de ciento y tantos muertos, y dicen que la mano viene tremendamente dura porque hay muchos más muertos”, comenzó diciendo.

En la misma línea, sostuvo que la Municipalidad podría invertir la plata que se va a gastar en el evento en ayudas para los afectados.

“La plata que se van a gastar, que van a invertir. ¿Por qué no invertirla en buscar la fórmula de ayudar a esa gente que lo perdió todo? Quedó sin nada”, añadió.

Tras ello, comentó que el próximo 18 de febrero se presentará en el Casino de Viña del Mar y que todo lo recaudado será donado a los adultos mayores que lo perdieron todo.

“En el caso mío, me toca actuar el 18 de febrero, en el Casino de Viña del Mar. Yo igual voy a hacer el evento, exactamente igual, y yo estoy pidiendo que la gente vaya, pero esa plata yo la voy a donar a los viejitos, los mayores de edad, que quedaron sin nada. Ya lo tenemos todo listo, cómo nos vamos a organizar, con el equipo mío, y esa plata va’ pa’ allá. Listo, se terminó”, detalló.

“La función se hace, pero la plata va para allá”, aseguró Maldonado.

Asimismo, agregó “si tú me dices que el Festival de Viña del Mar, lo que recaude se irá en ayuda, tal vez estaría de acuerdo. ¿Por qué no invertirlo en mediaguas dignas? ¡Por Dios! Esto ha sido tremendo. Se ha decretado duelo nacional. ¿Y te vas a mandar el festival? ¿No te parece que es reírse un poco?”.

“Yo creo que hay momentos y momentos para hacer el Festival de Viña, y creo que hoy lo miro como insensible. Soy partidaria de que no se haga, por ningún motivo. Pero eso no va a ser así. Yo no lo suspendería, lo cancelaría. Se hace el próximo año, punto”, cerró la opinóloga.