En el último episodio de Top Chef VIP, Jordi Castell se robó gran parte del protagonismo tras sufrir un vergonzoso momento.

Todo esto, porque el fotógrafo debía preparar un postre frito y lo nombró “Buñuelos Dalí”.

“Están inspirados en el hiperrealismo. Me quedaron exquisitos. Es la receta clásica. Me pasé un poco en el zapallo, porque me gusta que se sienta dulce”, explicó Jordi frente a los jurados.

“Dije: ‘¿Cómo los hago muy deformes para que quede una cosa muy Salvador Dalí? Está inspirada en el Parque Güell”, agregó.

Frente a ello, Sergio Arola no se aguantó y le llamó la atención “¡Perdón! ¡Perdón! Ahí tengo que entrar yo. El Parque Güell no es de Salvador Dalí, es de Antonio Gaudí”.

“¡Uy que me caí, ahí sí que me caí!”, respondió rápidamente Castell.

“Lógicamente, hice un chamullo con lo de Salvador Dalí, y mira cómo me salió el tiro por la culata. ¡Qué vergüenza!”, cerró entre risas.