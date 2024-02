Comparte

Ayer se dio a conocer que el chico reality Sebastián Ramírez fue detenido tras supuestamente agredir a su actual pareja luego de una celebración de cumpleaños.

Sin duda su acción generó varias reacciones y una de ellas fue la de la madre de su hija, Valentina Saini, quien aseguró que “todo cae por su propio peso”.

A raíz de ello, Ramírez se colgó para romper el silencio en su Instagram y referirse a su detención.

“Hombres reaccionen antes y denuncien traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley…”, comenzó diciendo el exparticipante de Gran Hermano.

Tras ello, aseguró que quien lo habría denunciado anteriormente también lo habría violentado “yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado”.

“Mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y tb tiene sentimientos. Yo estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy, estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mi…”, agregó.

No soy una mala persona

“Frente a esta situación me defendí, pare una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento. No soy una mala persona, vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer pero si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad…”, añadió.

“Lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia, jamás. Dios siempre me da buenas cosas y yo trato tb de dárselas, constate lesiones, fueron lesiones leves pero estoy tranquilo porque no termino como mi ex pareja lo pretendía”, concluyó.

Finalmente, le aconsejó a los medios de comunicación a no dejarse llevar por la versión de uno de los involucrados.

“A todos los medios esperen siempre la otra cara de la moneda antes de inventar tanta mierda🎬 las única persona que sufre es mi madre y familia 🎬❤️ saludos 🎬 pd: saludos Vale”, cerró.