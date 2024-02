Comparte

Este jueves el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, asistió al velatorio que se realiza al expresidente Sebastián Piñera en el ex Congreso, instancia tras la cual reflexionó sobre la partida del ex jefe de Estado.

“Estamos muy tristes, con mucha pena, yo estaba en el Maule cuando supe la noticia. Fue un gran amigo, tuve el honor de trabajar con él. Estoy eternamente agradecido del aprendizaje que tuve en los tres años trabajando con él”, señaló.

“Cuándo él vuela a Ranco me dice ‘Antonio, lo paso a ver al Maule’. Desgraciadamente, esa vez no nos pudimos juntar. Deja un vacío muy grande en todos nosotros, pero, por otro lado, surge una fuerza interior de trabajar mejor que nunca por el legado que él nos deja”, resaltó.

“Me identifica mucho su postura en lo valórico, en lo económico, lo social y lo político. Tenemos una gran responsabilidad de continuar su legado”, añadió.

Por otro lado, el exministro de Agricultura comentó sobre Sebastián Piñera que “nunca he tenido en mi vida un jefe más exigente, cada reunión con él era un verdadero examen de grado. Uno tenía que llegar muy preparado”.

“Era tanto lo que él estudiaba, que sabía lo mismo que yo en Agricultura, que era especialista en el tema. Siempre apoyaba, siempre daba buenas sugerencias y también le gustaba comprobar todos los proyectos que uno le presentaba. Pero siempre había que hacerlos en la mitad del tiempo y con la mitad del presupuesto y con un responsable”, añadió.

“Tengo el honor de decir que me sentí su amigo. Siempre me apoyó, él era muy divertido, tenía un sistema del humor muy particular, era tremendamente exigente, pero tenía mucho sentido del humor. No era rencoroso, cuando uno tenía un problema era el primero en llamar para apoyarlo”, sostuvo.

“Créanme, que en lo humano era una gran, gran persona”, sentenció.

El futuro de la derecha en Chile tras la muerte de Sebastián Piñera

Antonio Walker (Archivo) / Agencia Uno.

“Sebastián Piñera le ha hecho muy bien a la derecha chilena, yo creo que él tenía una postura en lo valórico muy abierta. Creía en los grandes acuerdos, creía en diálogos. Esta política de los grandes acuerdos tiene que volver”, afirmó Walker.

“Él venía del centro político, su familia era DC, él tiene una conducta democrática intachable, desde que votó por el NO. Para que decir de toda su trayectoria como senador y como presidente”, destacó.

“Él ha hecho un gran aporte en la derecha chilena en cuanto a poder centrarla. Yo creo que tenemos una derecha, gracias a su aporte y su legado, mucho más abierta que antes de sus mandatos”, sostuvo.

Por otro lado, al abordar la posibilidad de que Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, sea la encargada de “relevar” la figura de Piñera, Walker manifestó que, a su juicio “reúne todas las condiciones, es la figura mejor posicionada en Chile Vamos. Es mujer, tiene carácter, tiene una tremenda experiencia política”.

“Es una mujer muy de acción, en ese sentido muy parecida al Presidente Piñera, creo que su trayectoria política hace que tenga grandes posibilidades de que sea la gran líder de Chile Vamos y la centro-derecha en las próximas elecciones presidenciales”, cerró.