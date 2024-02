Comparte

Mañana sábado, en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, los invitados al quincho de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot serán tres chefs televisivos salidos de “MasterChef”: el francés Yann Yvin, el italiano Ennio Carota y el español Sergi Arola.

Consultados por sus inicios, Yann recordará cuando, recién saliendo de la escuela hotelera, trabajó sirviéndole al entonces presidente François Mitterrand en el palacio presidencial galo.

“Para mí fue mi servicio militar. Estuve un año con él y fue increíble, es estar en lo más alto de lo alto. Uno pensaría que los que están así de arriba son difíciles, pero él era de lo más cercano y humilde, yo estaba en el grado más bajo y se acercaba a preguntarme el nombre. En cambio, los que están más abajo son los peores”, reflexionará el chef.

Ennio, por su parte, ha cocinado para grandes artistas estadounidenses como Diana Ross, Jamie Lee Curtis, Robin Williams, Donald Sutherland y Frank Zappa.

“Hicimos un restaurante italiano en Hollywood a tres cuadras del estudio Paramount. Me acuerdo que a Frank Zappa y su hija les servía los sábados risotto funghi porcini y un vino Barolo Rinaldi. Era para mí un ídolo, iba a sus conciertos, un músico total”, recordará el italiano.

Era Madonna

Sergi Arola también le ha cocinado a gente importante en su restaurante en Madrid, especialmente, músicos.

“Había una artista que me habían ofrecido que quería venir a mi restaurante, pero era todo un quilombo y dije que mejor no quería que viniera. Era Madonna”, confesará.

Sí tuvo la oportunidad de conocer a su banda favorita de cerca. “Un tiempo después, un día me llaman de una discográfica que una banda quería cenar en mi restaurante. Era R.E.M., que yo soy fan de ellos desde 1984 y tengo todos sus discos en vinilo. Nos hicimos muy amigos y sigo teniendo una linda amistad con el bajista Mike Mills. Nos fuimos de gira por Europa”, narrará Arola.

Al respecto, Jorge Zabaleta contará una historia algo diferente, cuando se acercó como fan a Geddy Lee, vocalista de la banda Rush.

“Fue al final del concierto, en una fiesta de despedida. Todos comiendo en un bar, me acerco a pedirle una foto y fue muy desagradable, a lo que yo le respondí muy desagradable también. De repente me doy vuelta y veo en mi cara un ombligo, era un guardia que me invitó amablemente a abandonar el lugar. Miré a Geddy Lee y le dije ‘¿A quién le has ganado?’, y una lágrima cayó por mi mejilla porque había ofendido a mi ídolo”, narrará el protagonista de “Papi Ricky”, para las risas de todos.