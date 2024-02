Comparte

La comunicadora Kenita Larraín recientemente se refirió a la cancelación de su matrimonio con Iván Zamorano, evento del cual han pasado 20 años.

La numeróloga repasó la situación a través del programa de TV+ ‘Sígueme’, donde describió el momento como “difícil, peor fue la mejor decisión de mi vida“.

Cabe recordar que la entonces modelo y el futbolista habían finalizado su relación, previo de hacerlo público.

Sin embargo, Larraín recibió presión para concretar el matrimonio. “En ese momento, era la mala de la película si no me casaba“, sostuvo.

“La prensa, en ese minuto en un país machista, me hicieron trizas, era la mala“, inició comentando.

Luego prosiguió: “Pero ahora, que han pasado 20 años, es como decir ‘qué bueno que la mala de ese momento tomó esa decisión para que cada uno pudiera tomar su propio camino, en forma separada, ser felices y formar nuestras familias”.

La emoción de Kenita Larraín

Ahora, al recordar esos difíciles momentos, la numeróloga no aguantó las lágrimas y se quebró tras hacer memoria de esos días.

“Lo siento ahora y en ese momento. Dije: ‘lo entienda quien lo entienda, se vea como se vea, estoy siendo leal a mi corazón’“, expresó.

Luego continuó: “Yo siempre era la mala de la película y eran tantas, pero tantas versiones… que te llegaban a descalificar… Tuve un aguante… por eso me caen lágrimas, por todo lo que aguanté. Fue heavy“.

Por último, la comunicadora sostuvo que su situación ahora es distinta: “Hoy no aguantaría que nadie me zamarrée, ni que me maltratara, porque diría ‘hasta acá llegamos’. Sabría poner los límites“.

