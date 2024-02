Comparte

Continúan las polémicas sobre la participación de Luis Slimming en el próximo Festival de Viña del Mar.

Ahora fue Claudia Schmidt quien se refirió a su próxima presentación y en Zona de Estrellas le recomendó bajarse de la parrilla de humor.

Cabe mencionar que, cuando Schmidt participó en El Purgatorio tuvo un tenso enfrentamiento con el comediante y lo catalogó de “fome”.

“Yo lo único que quiero es verlo triunfar, porque no me gusta que la gente fracase”, comenzó diciendo Claudia en el espacio de Zona Latina.

Asimismo, agregó “¿qué estás haciendo? Lo bueno sería que te bajaras y no te presentaras. Ese es mi consejo para ti, porque o sino voy a pensar que acá contratan gente que esté dispuesta a ir al Festival y ser pifiada de gusto”.

“Me duele pensar que Luis se presente en ese escenario y que a la segunda que el público no reaccione y diga ‘ya, ok, me voy’. Esa reacción que tuvo ahí en Chile Chico, tan poco profesional y emocionalmente buena para poder estar arriba y cambiar el swich”, aseguró.

Todo esto, a raíz de que Slimming se presentó en el sur del país y fue pifiado por el público.