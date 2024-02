Comparte

El comediante nacional Diego Urrutia recientemente se vio visto en una polémica, luego de que un medio regional arremetiera en su contra.

La situación se dio luego de que un periodista grabara parte de la presentación del humorista, en el Festival del Camarón de Freirina, en la región de Atacama.

El comunicador del canal de YouTube ‘Gonza TV‘, disparó en contra del comediante, pues prohibió que transmitiera su rutina.

“Estoy extremadamente molesto. no podemos permitir que ‘artistas’ se crean estrellas y no permitan a los medios de comunicación radiales y televisivos, mostrar una rutina… ¿Qué daño le hacemos al artista? Si gracias a nosotros, los levantamos”, habría manifestado el comunicador, según recogió Publimetro.

Luego continuó, desclasificando la reacción que habría tenido el joven que el año 2023, triunfó en el Festival de Viña.

“No puedo entender cómo nos hacen bajar un trabajo, tenemos auspiciadores, a una gente que nos sigue (…) De verdad esto molesto, para que ustedes sepan, a todos los medios de comunicación nos hicieron borrar, y nos hicieron apagar los micrófonos por Diego Urrutia“, precisó.

La réplica de Diego Urrutia

La periodista Paula Escobar del programa ‘Que te lo digo’ se contactó con el comediante Diego Urrutia, con el fin de conocer su versión de los hechos.

Ante esto, el joven aclaró que no buscaba generar polémica con la situación.

“No quiero arruinar al medio que hizo todo esto, porque nosotros siempre antes de cerrar los contratos e ir a los shows, pedimos no transmitir las rutinas porque en general, todos los comediantes hacemos eso, cuidamos nuestro trabajo“, explicó de inicio.

Tras esto, señaló que en medio de su show “una persona empezó a grabar, cosa que no se podía, entonces comenzó a cometer una infracción. Quizás él no sabía, no lo sé, pero por contrato, desde hace mucho antes, eso estaba estipulado (…) el mismo alcalde tuvo que decirle“.