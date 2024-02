Comparte

A pesar de que los primeros días Arturo Longton y Junior Playboy tuvieron varias diferencias al interior de Tierra Brava, todo eso habría cambiado.

Ahora, los jugadores tienen una buena relación y de hecho recientemente mantuvieron una íntima conversación sobre sus vidas.

Todo esto, porque los chicos realities llegaron a la conclusión de que sus vidas en el exterior son parecidas.

“¿Te dan a ti también a veces ganas de ponerte a llorar? Y lloras escondido y se te quita, porque hace bien llorar. Somos parecidos nosotros, es la mente la traicionera”, comenzó diciendo Arturo.

Frente a ello, Junior respondió “sí, yo me identifico a veces contigo. Qué ganas de ser normal a veces”.

En la misma línea, hablaron sobre la importancia de sus madres y de lo que pasaría en sus vidas cuando ellas mueran.

“Ese va a ser el golpe más fuerte. La vida se nos viene difícil. Yo no sé qué sería de mí sin mi mamá, con 41 años ella me lo hace todo. Yo no puedo tener una relación normal con una mujer, y cuando no la tenga no sé qué va a ser de mí. Los dos somos dependientes de algo, siempre vamos a estar atrapados”, expresó Junior.

“Tenemos una vida parecida. Yo pienso lo mismo que ti. Será que el niño que llevamos adentro no quiere envejecer”, cerró Longton.