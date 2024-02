Comparte

Dentro del gran elenco de “Secretos de familia” destacará Pddro Fontaine (34), quien debutará en el mundo de las teleseries gracias a la apuesta de ficción que Canal 13 estrenará en marzo próximo.

En la producción dramática que se centrará en la extraña muerte de una joven de clase alta de Pirque, Fontaine interpretará a “Nicolás Fernández”, el primer gran sospechoso del homicidio de “Sara Valdés” (Florencia Berner).

En específico, desde su natal Osorno, “Nicolás” siempre ha querido ser más de lo que es. Es así como, al igual que su hermano “Martín” (Álvaro Rudolphy), se trasladó a Santiago, en donde empezó a estudiar administración de empresas.

Sin embargo, se dio cuenta de que podía lograr dinero de manera mucho más rápida y fácil en medio de negocios ilícitos. Esa vida lo llevó a dejar sus estudios, y “Martín”, sin saber de esto, se preocupó de él y se lo llevó a vivir a su casa y le dio trabajo en su vivero, en donde se dedica al reparto de los productos.

He ahí en donde “Nicolás” se unió a “Cristóbal” (Rodrigo Walker), a quien conoció y se hicieron grandes amigos (él muy feliz de poder vincularse con alguien de clase alta), asociándose, además, en negocios ilícitos.

“Nicolás” conoció a la prima de “Cristóbal”, “Sara”, de quien se enamoró. Ambos fueron pareja y ahora “Nicolás” sufrirá porque tras la desaparición y muerte de la joven, todas las pruebas lo incriminarán a él como el supuesto asesino de ella y su vida, simplemente, pasará a ser un infierno.

“Este personaje ha sido muy desafiante. El ‘Nico’ es un buen cabro que se mezcla con la gente equivocada, lo que le trae mucho sufrimiento. El público va a poder ver a ‘Nico’ en un momento de su vida en que se le complica todo, y él no es suficientemente astuto para salir de las situaciones en que se mete. Eso lo hace un personaje muy desafiante como actor, porque hay que estar en un estado muy álgido, donde todo es de vida o muerte”, adelanta Pedro sobre el papel con que debutará en telenovelas.

A lo anterior, agrega que “para mí en todo proyecto es importante que el personaje me entretenga, que me desafíe, y éste tiene estas características, todas sus escenas son álgidas y siempre está en una situación estresante. Desde un inicio, cuando me mostraron el personaje, me interesó, es una víctima de las circunstancias y tiene muchísima acción… y todo eso me parece muy atractivo”.

Acerca de su debut en teleseries, Pedro Fontaine confiesa que “‘Secretos de familia’ es mi primer proyecto por el estilo y me ha gustado muchísimo, es un trabajo muy lindo. Yo tenía ganas de hacer teleseries, me faltaba hacer teleseries, y nunca estuve cerrado al respecto, pero no se me había dado la oportunidad… hasta ahora”. “Aquí he aprendido mucho compartiendo con grandes talentos nacionales y se formó un rico equipo de trabajo”, añade el actor al respecto, quien cuenta con una importante carrera para atrás.

El intérprete estudió ingeniería comercial y luego llegó al mundo de la actuación, estudiando aquello en Nueva York. Destacó como una de las figuras de la alabada serie “Inés del alma mía” y de la película de Andrés Wood “Araña”, así como también empezó un recorrido trabajando detrás de cámaras, como productor y director específicamente.

Es así como fue productor ejecutivo de los reconocidos filmes “Aquí no ha pasado nada” y “El Cristo ciego” y hace poco lanzó en el extranjero “Una isla brillante”, su debut como director, sobre lo que comenta que se trata de “un cortometraje escrito y dirigido por mí, y protagonizado por niños. Es un relato que habla del autodescubrimiento, la identidad y el paso de la niñez a la pubertad”.

Sin embargo, esto último no ha significado que dejé de lado su rol de actor, en donde ha destacado y ya a nivel internacional. En 2022 grabó una serie chilena para Amazon Prime Video; en 2023 estuvo en la cinta “Ex-Husbands” protagonizada por Griffin Dunne, James Norton y Miles Heizer, en donde tuvo una participación especial como un chileno que vive en Estados Unidos; y el año pasado también grabó en Mendoza el thriller de acción chileno-argentino “Los renacidos”, en donde oficia de protagonista. A todo eso se suma que ahora se encuentra en República Dominicana rodando la serie “Coolie”, centrada en los esclavos chinos en la Cuba del siglo XIX.



Consultado por si prefiere el trabajo delante o detrás de cámaras, el nuevo rostro de las teleseries chilenas responde que “no estoy seguro. Creo que desde la actuación es que mejor entiendo lo que hago, componiendo personajes. Por ahora me pienso como actor primero, pero ambos roles tienen una relación orgánica, se complementan. Disfruto aprendiendo y profundizando en ambos lados”, sintetizando que “yo lo que quiero es contar historias que nos desarrollen la empatía, el sentido del humor, que conmuevan y que tengan una sensibilidad crítica. Y a eso espero aportar desde la interpretación o la creación”.