Este sábado se transmitirá el último capítulo de esta temporada de “Socios de la parrilla”. Sus anfitriones, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, recibirán en su quincho a dos reconocidas periodistas que tienen en común haber animado el Festival de Viña del Mar: Soledad Onetto y la actual animadora del certamen, María Luisa Godoy.

Ambas invitadas recordarán y compartirán una gran cantidad de anécdotas y los momentos más difíciles vividos en el evento viñamarino, junto con entregar sabios consejos a Pancho Saavedra, quien conducirá este año por primera vez este reconocido espectáculo internacional.

El animador revelará que no cree que llevará a su familia al Festival, debido a los nervios. Frente a esta declaración, María Luisa confesará “a mí me pasa completamente al revés de Pancho. Voy con los cinco hijos, la última vez fui dando papa, una vez fui embarazada. Entonces yo necesito ir con todos, necesito verlos desde el escenario, necesito saber que están bien y para mí tiene mucho sentido que ellos lo pasen muy bien y eso me llena de energía”.

Por su parte, la conductora de “Teletrece central” le preguntará a Saavedra si está nervioso, y él confesará “estoy ansioso y no quiero que la ansiedad me haga equivocarme. Tengo pesadillas con los furcios”, a lo que Soledad le aconsejará “mira, como dice el dicho, relájate y gózalo, esa es la única clave”.

En cuanto a su participación en esta fiesta del verano, en 2009 y 2010, Soledad revelará que “fue una experiencia bonita, era imposible perdérmelo y si te lo ofrecen hay que hacerlo”.

Y añadirá que “y después de la muerte de Felipe, tiene una explicación mayor, un nuevo valor porque significó conocerlo, yo a él lo conocía muy poco… esto nos permitió conocernos y fue un gran apoyo”.

Él estaba muy nervioso

Todos recordarán la noche en que ambos, Soledad y Felipe, dieron inicio al certamen viñamarino, “me emociona mucho verlo porque creo que fue un animador impresionante para la televisión, un hombre tan joven y que fue muy doloroso cuando se murió”.

Al ver las imágenes de ambos sobre la Quinta Vergara, Onetto desclasificará entre sollozos, “él estaba muy nervioso, una mezcla de ansiedad, tenía mucha carga… le pedían que fuera espectacular. Él cargaba con esa presión y me acuerdo que le di la mano y le dije ‘tranquilo, la gente te está esperando, la gente te ama y te van a aplaudir hasta el final’, y yo creo que eso permitió que todo fluyera y que él entrara con mucha confianza”, añadiendo que “creo que fue un momento íntimo y muy lindo entre nosotros. Además, era la culminación de una carrera potente y larga”.