Comienza la fase final de “Tierra Brava“, el reality que marcó el retorno de Canal 13 al género. En las próximas semanas, nos esperan sorpresas que cambiarán la dinámica del reality de manera permanente.

Esta noche, viviremos una de las competencias de eliminación más emotivas y desafiantes. Un fallo fotográfico, que requerirá la deliberación de los jueces, determinará la salida de una de las figuras más queridas del programa. Su partida dejará una huella profunda, alterando la dinámica de la casa y sumiendo a algunos participantes en una amarga tristeza.

Los cambios que ocurrirán en ‘Tierra Brava’

Pronto, presenciaremos el regreso de Daniela Aránguiz, quien dejó el reality recientemente por compromisos legales. Su vuelta consolidará su romance con Luis Mateucci, incluso celebrando una ceremonia simbólica de matrimonio, pero también enfrentando fuertes desacuerdos que marcarán a la pareja más polémica de la hacienda.

“Será un regreso muy especial. Estar afuera me hizo darme cuenta de cuánto los extrañaba a todos. Participar en un reality es como un paseo de curso. Sentí que me faltaba algo, que quedó un vacío. Por eso, tendremos una fiesta de compromiso increíble, donde verán que me sentí como en Las Vegas”, comenta Daniela sobre su retorno.

“No esperaba que Dany regresara. Para mí, ya era increíble que entrara a un reality, viviera la experiencia y durmiera sobre fardos. Pensé que ni con todo el dinero del mundo volvería a hacerlo. A su regreso, obviamente, me cobrará cuentas por cosas que vio afuera y que le molestaron”, adelanta Luis Mateucci.

Pamela Díaz regresa al reality

En las próximas semanas, Pamela Díaz, “La Fiera”, también regresará al encierro. Eliminada en enero después de ser la protagonista destacada en la primera etapa, volverá para poner en aprietos a dos de los hombres más fuertes de la casa, Jhonatan Mujica y Fabio Agostini. “Este regreso será espectacular. Descubrirán quién es la verdadera Fiera, porque ahora vengo con todo”, adelanta Pamela sobre su segunda entrada al reality de Canal 13.

Con el retorno de “La Fiera”, Fabio verá amenazada su intensa relación con Gabrieli Moreira, generando nuevos celos y recriminaciones. “Con Gabrieli, empezamos a discutir por las mismas tonterías de antes, y eso me hace pensar cada vez más que prefiero estar soltero”, revela el español.

Pero eso no es todo, ya que otro gran cambio remecerá “Tierra Brava”. Con la disminución de competidores, los equipos Rojo y Verde se desarmarán, dando paso a competencias individuales. Sin excusas ni protecciones, todos los participantes tendrán las mismas oportunidades de asegurar su permanencia en el reality.

Este espacio, bajo el lema “Cosechas lo que siembras”, reunió a decenas de participantes famosos y desconocidos en una hacienda donde convivieron y compitieron en intensas pruebas físicas. Estrenado el 1 de octubre del año pasado, en sus 4 meses y medio al aire, ha promediado 13,8 puntos de rating en Súper Cadena, consolidándose como el líder del prime en la TV chilena.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras“, de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.