Comparte

No te pierdas la entrevista exclusiva a Yamila Reyna en Fuera del Área de Agricultura TV, conducido por Mauricio Pinilla, en la que conversó de diversos aspectos de su vida profesional y personal.

En este imperdible capítulo, la destacada actriz y comediante argentina conversa con el goleador de Agricultura TV sobre su vida personal, amorosa y profesional.

Los primeros minutos de la entrevista estuvieron marcados por su vida laboral, donde principalmente se desempeña como conductora de un matinal: “Soy muy trabajólica. Si no tengo un proyecto me deprimo, me vuelvo inútil y siento que se me va la vida”.

Además, la argentina habló sobre la relación que tenía con su padre, el compositor y cantante argentino fallecido, Sebastián. “Éramos como un matrimonio. Nos peleábamos pero a la hora de amigarnos nos mandábamos cartas de amor”, cuenta la actriz.

Por otro lado, también tocaron temas más delicados como lo fue el intento de secuestro que sufrió en Buenos Aires que la impulsó a venirse a vivir a Chile: “Prefiero morir atropellada y no violada. No me acuerdo de nada. Ese fue uno de los motivos de por qué me vine a Chile”.

No obstante, uno de los mejores momentos de la entrevista se dio cuando ya estaba terminando. Yamila reveló que le encantaría animar un festival: “Me gustaría animar un festival, uno grande. Me encantaría un Olmué, un Talca, un Dichato”. La argentina indicó que siente mucha cercanía y que tiene una “conexión distinta con la gente”.

También, comentó que le gustaría hacer humor en Viña pero que no tiene apuro: “Tiempo al tiempo, no estoy apurada”. Por último, Pinilla le preguntó qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir en su carrera. A esta pregunta, la comediante respondió lo siguiente: “Que me respeten por mi talento”. Ese fue el punto final de esta entrevista llena de anécdotas, emociones y risas.

Revisa el capítulo completo: