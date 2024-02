Comparte

Alison Mandel fue la primera humorista que se enfrentó al monstruo del Festival de Viña este 2024.

A raíz de ello, han sido varios los que han opinado sobre su rutina y una de ellas fue Alejandra Valle en “La Voz De Los Que Sobran”, quien aseguró que Alison y su humor “no incomoda”.

“La aplaudieron, se llevó dos gaviotas, se rieron mucho con su rutina, pero yo no me reí. Pero eso no significa que sea mala, sólo es una muestra de que no es mi tipo de humor”, comenzó diciendo.

“A mí me gusta más el humor contingente, que se usa como como herramienta de reflexión. Y ella no lo tiene”, agregó.

Asimismo, desde su punto de vista no le parecieron las bromas que hizo sobre la suegra “terminó hablando de la suegra, eso a mí no me agrada, me parece que es entrar en los mismos estereotipos que durante años combatimos quienes estamos más del lado del feminismo”.

Finalmente, recalcó que ella encontró que la rutina fue mala, puesto que no compartiría el mismo humor que Mandel.

“Yo creo que eso es lo que hace no reírme, porque su humor es para otro tipo de personas, más conservadoras, y demuestra un poco la regresión en la que estamos como sociedad (…) tampoco la encontré mala, pero yo me reí mucho”, cerró.