Esta mañana Pamela Díaz protagonizó un tenso cruce con el diseñador Miguel Ángel Guzmán en Contigo en la mañana.

Todo esto, cuando estaban analizando los vestuarios de los animadores, María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, en la primera noche del Festival de Viña.

Al comienzo el experto en moda sostuvo que si bien la animadora de TVN no se veía mal, habría sido mejor si hubiese utilizado un vestido, ya que su atuendo era un pantalón blanco con una blusa.

“Para la pantalla, ella se ve estupenda, pero un vestido es un vestido siempre (…) no la estamos pelando, estamos hablando con altura de miras”, aseguró.

Tras ello, se refirió al atiendo de Saavedra, con quien no tuvo mucha empatía “hubo dos grandes errores: la humita que era de este vuelo y un traje que no era de buena factura. Me llamó mucho la atención que no lo haya vestido Sergio Arias”.

Frente a ello, Pamela no se quedó callada y dio su punto de vista “¿y por qué siempre tiene que vestir a los animadores Sergio Arias?”.

“Porque es el mejor. Volviendo al traje, yo creo que no era el mejor traje. Habría una desproporción y él estaba tremendamente nervioso”, le respondió Guzmán.

“No, no estaba nervioso. A mí me encantó como lo hizo; primera vez que no gritó”, insistió Pamela.

“En Twitter decían que se parecía al Chino Ríos. Indudablemente se ve estupendo, pero si me invitan a hablar de moda, voy a hablar de moda. Y creo que hay mejores sastres que el que lo vistió”, sostuvo el diseñador, a lo que Pamela le contestó “¿pero por qué dices eso? Me molesta, no podís decir eso”.

“Sí puedo, ya lo dije”, señaló el diseñador y Pamela recalcó que Pancho no estaba nervioso “ya, pero para ti es así. Yo vi a un Pancho que no estaba nervioso, fue muy prudente al hablar, y ellos de verdad eran partner”.

“Yo siento que ella la llevó todo el rato”, cerró el experto.