Toda una polémica se gestó en el programa “Díaz de Viña”, conducido por Pamela Díaz, luego de que entrevistara a Botota Fox y Naya Fácil.

Recordemos que esta última el día de ayer tuvo su coronación, tras convertirse en la nueva Embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

Durante el programa, la influencer se mostró incómoda en múltiples oportunidades, luego de que tanto Díaz como Botota Fox se burlaran de su piscinazo.

Sin embargo, la situación estalló cuando la transformista contestó una llamada de Naya Fácil sin su autorización, lo que generó que la influencer abandonara antes de que terminara el programa.

Momentos más tarde, Naya Fácil se descargó a través de las redes sociales: “Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten“, fue parte de lo que expresó.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

Pamela Díaz hoy participó en el matinal de CHV ‘Contigo en la Mañana’, en donde se debió referir a la polémica de manera obligada.

“Quedó la cagada”, partió señalando la ‘Fiera’. “Le mandé un mensaje a la Botota de lo que pienso y a Naya también. Yo tengo entendido que están peleadas y se enojaron“, expuso.

Luego, Díaz intentó escapar de la controversia: “Tienen muy mala onda entre ellas dos y eso no es mi culpa, yo no me puedo hacer cargo de las actitudes de cada uno. Yo no soy mamá de ninguna, así que hoy en la tarde voy a contestar lo que pienso. Se agarraron en varias tonteras, palabras iban y venían, cosas así”.

El conductor Julio César Rodríguez, por su lado, se alineó con Naya Fácil: “no te puedes estar riendo de una persona a cada rato. Tiene un grado de diversión, pero tampoco es para estar todo el rato con el bullying“.

Ante la réplica del animador, Díaz intervino: “¿Qué bullying?”. Rodríguez aludió a burlarse de su piscinazo y Díaz mantuvo su postura: “Ya no te pongas tan grave porque eso no es bullying, es la actitud de cada uno, te da risa. Ella también se presta pa’ esto“, sostuvo la Fiera.

Finalmente, Monserrat Álvarez le preguntó a Díaz si estaba acomplejada por el piscinazo, frente a lo cual Pamela Díaz insistió en una molestia de Naya con Botota Fox.

“No, se molestó con la Botota por otras cosas que después voy a hablar. Ella misma dice que no puede nadar, que está recién empezando… el tema de la tele es muy distinto a las redes sociales, es mucho más orgánico y se pueden decir muchas más barbaridades que en la tele, pero hoy día está un poco más sensible la niña“, cerró la Fiera.

