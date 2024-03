Comparte

Una dura polémica es la que vincula a Naya Fácil, Botota Fox y Pamela Díaz, luego de que esta última las invitara a su programa “Díaz en Viña”, y la ahora embajadora del certamen señalara que lo pasó “pésimo” en el espacio.

La situación se gestó el pasado jueves, cuando Naya Fácil asistió, junto a Botota Fox, al programa de Díaz.

En el programa, la embajadora de Viña recibió múltiples bromas por parte de Díaz, mientras que Botota Fox se burló del piscinazo que realizó, tildándolo de “horrible“.

Sin embargo, uno de los puntos que detonó la molestia de Naya Fácil fue cuando tomó su celular sin permiso, y le contestó una llamada que recibió.

El descargo de Naya Fácil

Una vez finalizada la entrevista, Naya Fácil usó sus redes sociales para desahogarse: “Se acaban de reír en una entrevista a la que me invitaron. (…) No hemos descansado nada desde las 7 de la mañana, de buena onda uno va y se ríen de uno“, inició comentando.

“Que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces“, añadió luego.

La réplica sin filtro de Botota Fox

Y la situación no habría terminado allí, ya que de acuerdo al portal Infama.cl, Botota Fox le habría respondido a Naya, al menos a través de los comentarios de Instagram.

“Qué lata la historia de la p… que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz“, escribió la transformista, en un comentario que aparentemente habría eliminado luego.

