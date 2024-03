Comparte

En el último episodio de Top Chef VIP de Chilevisión, Máximo Menem no lo pasó muy bien.

Todo esto, porque los jugadores debían preparar caldo de huesos y su preparación no logró convencer a los jueces.

“Este plato se llama Tortellini Maximus y se lo daban a sus luchadores cuando volvían de luchar con el imperio atacante. Los recompone para luchar al día siguiente”, dijo el hijo de Cecilia Bolocco cuando presentó su plato.

El primero en probar fue Sergi Arola y criticó el ancho que tenía la pasta “Houston, tenemos un problema. Así le fue al Imperio Romano, empezó a comer esto y ganaron los Bárbaros (…) “¿Esta receta no es de tu madre, verdad?”.

Tras ello, vino el turno de Fernanda Fuentes, quien tampoco tuvo mucha piedad con el joven “no es la masa en sí, necesito que entiendas que esto no es un tortellini, es una especie de gyoza o bao. No sé qué hiciste”.

En ese sentido, Máximo alzó la voz y contó que intentó hacer un dumpling, pero no le resultó, a lo que Fuentes le respondió lo siguiente: “Hablando en serio, mientes muy mal, mientes pésimo. No te han educado para mentir. Nos has acostumbrado tanto al sabor que realmente tiene tu cocina que… ¿Esto qué es?”.

“El relleno es horrible, es que está mal hecho, está arenoso, mal cocido, no tiene una base cremosa…”, agregó Arola.

Frente a ello, Máximo expuso “el problema fue que partí haciendo la base y no me funcionó, después me salió pero mucho más tarde y quedaban 20 minutos, entonces en ese tiempo hice el plato”.

Luego, Benjamín Nast dio su apreciación y dijo “a mí me pasan varias cosas: primero, agarraste el caldo y lo pusiste tal cual porque si lo saborizaste no se siente. Segundo, esto ni siquiera es un dumpling, es cualquier cosa. Es como ‘bueno, me da igual’”.

Finalmente, Menem se resignó a las críticas y se limitó a pedir perdón por su desempeño en esta ocasión.

“Perdón, me he esforzado mucho y he estudiado un montón. La masa no me resultó al principio….”, cerró.